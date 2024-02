Bari, traportava merce senza autorizzazione: sequestrato tir

Lo scorso sabato nell’ambito dei controlli sui veicoli “pesanti” in transito sul territorio comunale, gli agenti hanno sottoposto a controllo un autoarticolato con targa straniera ma di uno Stato comunitario che viaggiava sulla SS 16 direzione Brindisi. Da una prima verifica, sia alle autorizzazioni internazionali di trasporto che alla merce trasportata, sono state riscontrate irregolarità nella documentazione in possesso del conducente. Ne è seguito un attento esame per accertare l’esatta corrispondenza fra le merci pericolose trasportate e quanto riportato nei vari documenti di trasporto. Il controllo ha fatto emergere che la licenza comunitaria per questa tipologia di attività risultava scaduta e all’interno del vano di carico c’era merce non tracciabile, cioè priva del necessario documento di trasporto. Vista la tipologia del carico, è stato appurato che l’autista non aveva con sé le prescritte istruzioni scritte Adr, ed il veicolo era carente delle dotazioni prescritte sempre inerenti il trasporto in Adr. Sono scattate quindi sanzioni ai sensi dell’ art. 168 commi 9 (414,00 euro) e 9 bis (289,80 euro) del Cds e dell’art. 46 della L. 298/74 (4.130,00 euro) con conseguente ritiro della patente di guida e fermo del complesso veicolare, così come previsto dalla normativa di riferimento.