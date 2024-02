Battesimi e ‘guarigioni’, ecco chi è il santone di Bari

Grazie a Gesù sei stata guarita, Gesù ti ha liberato e grazie alle nostre preghiere sei guarita. Soltanto tu Gesù, con la tua mano onnipotente, hai potuto guarire e liberare Francesca. Alleluia”. Queste le parole di Roberto Amatulli, l’ex parrucchiere di Bari, che da qualche anno sj è autoproclamato pastore evangelico, guaritore ed esorcista, nell’ultimo video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

L’ex parrucchiere era nei video condivisi anche da Giovanni Barreca, il 54enne che ieri ha detto di aver ucciso la moglie e due figli ad Altavilla Milicia (Palermo) perché li riteneva “posseduti dal demonio”.

Nell’ultimo suo video condiviso da Barreca si vede l’ex parrucchiere distruggere statue della Madonna e di Padre Pio in una casa in cui “non c’era pace, non c’era amore” ma c’era “troppa idolatria”. In altri – come ricordavo l’Ansa – si vede Amatulli “liberare” alcuni suoi fedeli dopo lunghe preghiere. La sua storia di pastore evangelico, come raccontato qualche mese fa anche in un servizio televisivo delle Iene, sarebbe iniziata poco dopo la pandemia da Covid.

Lasciato il lavoro da parrucchiere, Amatulli sarebbe partito per l’Italia per celebrare eventi di evangelizzazione e particolari cerimonie di battesimo, fatte in mare o in piscina. Un’attività di proselitismo che, tra le altre cose, gli ha fruttato decine di migliaia di like e di follower sui social.

Amatulli, sostenendo di essere in grado di curare attraverso la preghiera, ad alcuni suoi fedeli avrebbe consigliato di trascurare le terapie prescritte dai medici per affidarsi alle sue cure, e qualche mese fa annunciò di aver guarito un bambino in coma che, invece, è morto. “È stata fatta la volontà del signore, è dura da accettare ma Dio è Dio. Abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare per salvarlo”, scrisse per giustificarsi.

I seguaci di Amatulli – secondo alcune testimonianze – porterebbero gli adepti ad allontanarsi dalle proprie famiglie e a pagare somme di denaro anche alte per farne parte.