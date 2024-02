Donna maltratta compagno a Castellana, scattata misura cautelare

I Carabinieri della Stazione di Castellana Grotte hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari, a carico di una donna di anni 50, residente a Castellana Grotte, censurata, per presunti maltrattamenti e tentata estorsione nei confronti del convivente. I Carabinieri dopo aver ricevuto la denuncia della vittima, hanno immediatamente attivato la procedura per i reati previsti dal “Codice Rosso”.

Le successive attività di indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari, hanno consentito di evidenziare i gravi indizi di colpevolezza utili per la richiesta, da parte della Procura della Repubblica di Bari, di applicazione della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare congiuntamente al divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.

In particolare, tra il 2022 e il 2023, diversi episodi di violenza sia fisica che verbale sono stati posti in essere dalla donna nei confronti del compagno, finalizzati a farsi consegnare svariate somme di denaro nonché per ottenere l’intestazione dell’assegno unico universale previsto per i loro quattro figli, rendendo di fatto la convivenza insostenibile.

Alla donna dopo essere stata rintracciata a Castellana Grotte, è stato notificato il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’interrogatorio di garanzia.