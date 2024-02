Elezioni a Bari, faccia a faccia Laforgia-Leccese

Questo pomeriggio si sono incontrati i due candidati sindaco per la città di Bari, Michele Laforgia e Vito Leccese. “È stato un incontro interlocutorio – ha dichiarato Michele Laforgia – ma senz’altro opportuno per discutere con Vito Leccese il percorso in vista della convocazione del Tavolo della coalizione che si terrà venerdì 16 febbraio. “Prima di tutto – ha continuato Laforgia – abbiamo entrambi espresso la volontà di tenere unito e allargare il fronte progressista ed evitare una divisione che i nostri elettori non comprenderebbero. Abbiamo inoltre condiviso la necessità di riprendere il confronto sulle candidature e sulle linee programmatiche fra tutte le forze politiche convocate per venerdì prossimo, compreso il Movimento Cinque Stelle, cercando di arrivare a una posizione unitaria”.

Se non si arriverà a convergere su un unico candidato – ha concluso Laforgia – il Tavolo della coalizione dovrà indicare un metodo di coinvolgimento e consultazione della base, che a mio avviso, e per ragioni più volte espresse non solo da me, dovrà essere diverso dalle primarie”.

“Coerentemente con quanto ho detto sin dalle prime ore in cui ho accettato la proposta di candidatura a sindaco di Bari sto cercando di dialogare con tutte le forze politiche e le personalità in campo. Per questo mi è sembrato giusto incontrare oggi Michele Laforgia, come prima persona coinvolta insieme a me in questo percorso – ha dichiarato Vito Leccese-.

A lui ho offerto tutta la mia disponibilità a trovare punti di confronto e d’intesa per condividere una proposta da offrire al vaglio del tavolo della coalizione che si riunirà nei prossimi giorni. Certo che dobbiamo compiere tutti gli sforzi necessari per unire la coalizione e presentarci compatti al giudizio degli elettori. Sarà il tavolo della coalizione a valutare lo strumento più idoneo per raggiungere questo obiettivo”.