Più voli da Foggia per Milano: si parte dall’11 marzo

Da lunedì 11 marzo prossimo si vola ogni giorno sulla direttrice Foggia-Milano e, subito dopo Pasqua, il martedì e giovedì è garantita l’andata e ritorno in giornata. È la rimodulazione dell’offerta che la compagnia aerea Lumiwings ha disposto, a seguito del vertice convocato il 30 gennaio scorso, negli uffici dell’Assessorato al Bilancio della Regione Puglia, con Aeroporti di Puglia SpA e il management della compagnia selezionata nel 2022 per operare dall’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia e che, da settembre 2022, opera sullo scalo foggiano con aeromobili 737-300 configurati a 139 posti.

“Penso che la decisione presa da Lumiwings di aumentare le frequenze e successivamente di garantire l’andata e il ritorno in giornata – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – risponda appieno alle esigenze del territorio più volte manifestate dall’avvio delle attività operative del ‘Gino Lisa’. Questo primo anno, che possiamo definire per tutti di rodaggio e monitoraggio, è servito per comprendere appieno come intervenire per migliorare le connessioni tra Foggia e Milano. Noi di Aeroporti di Puglia, in sinergia con la Regione, abbiamo ascoltato le esigenze del mondo imprenditoriale e di quanti confidano in una ulteriore razionalizzazione dei collegamenti. Confido che da oggi si apra un nuovo percorso di sviluppo del Gino Lisa su basi più solide”.

Aeroporti di Puglia e Lumiwings hanno evidenziato che l’attività sull’area di Milano, in questa prima parte delle operazioni, è quella che ha di fatto registrato le migliori performance, ma soprattutto hanno riconosciuto l’opportunità di offrire alla clientela un servizio più efficiente in termini di orari, frequenze e comodità dei collegamenti.

A far data dal prossimo 11 marzo, infatti, i voli sul sistema Milano saranno operati ogni giorno, venendo incontro a un’esigenza in più occasioni rappresentata dall’utenza. Ma non sarà questa l’unica novità. Dal successivo 2 aprile Lumiwings istituirà due frequenze settimanali, ogni martedì e giovedì, da Milano Orio al Serio che consentiranno la partenza e il rientro nella stessa giornata, con grande beneficio per una clientela business oriented e una migliore connettività con il Nord-Ovest.

La concentrazione dei voli su Milano, peraltro con partenze al mattino presto, consentirà comode prosecuzioni su innumerevoli destinazioni internazionali e potrà rappresentare un migliore strumento in termini di mobilità area anche per quanti vorranno raggiungere, attraverso l’aeroporto di Foggia, le principali mete turistiche della provincia.

Questi i nuovi operativi: