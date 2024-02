Puglia ed enogastronomia, torna “Novello sotto il Castello”

A poco meno di cento giorni dalla conclusione della tredicesima edizione, Novello sotto il Castello è pronto a scaldare nuovamente i motori. E lo fa direttamente dalla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, in programma in questi giorni a Milano, e dove proprio questa mattina la Compagnia del Trullo ha annunciato le date della 14ª edizione. “Abbiamo scelto nuovamente Milano, più precisamente la BIT – Borsa Internazionale del Turismo, per annunciare le date di Novello sotto il Castello 2024” – esordisce Antonio Innamorato, Presidente de La Compagnia del Trullo. “A distanza di meno di 100 giorni dal termine della 13ª edizione di Novello sotto il Castello, siamo qui oggi a scrivere il primo capitolo della 14ª che tornerà a Conversano i prossimi 15-16 e 17 novembre 2024″. Anche quest’anno, dunque, tre le giornate dedicate a uno degli eventi cardine dell’autunno pugliese, nonché vetrina di promozione e valorizzazione territoriale, culturale e gastronomica non solo della città di Conversano – sede dell’evento – ma di tutta la regione Puglia.

Vino, musica, work-shop e gastronomia tipica pugliese i protagonisti anche di questa 14ª edizione. Un’edizione che, come spiegato da Innamorato, si innesta nel solco che La Compagnia del Trullo ha tracciato sin dalla ripartenza dell’evento nel 2022: “Il processo di attualizzazione di Novello sotto il Castello ha avuto inizio a partire dall’edizione post pandemia, quando la direzione artistica ha preso una posizione precisa: far vivere un’esperienza contaminata da ciò che è il nostro passato, con l’enogastronomia protagonista, e da quelli che sono il presente e il futuro dell’entertainment, con la musica traino di pubblici sempre più diversi. Cogliamo l’occasione anche per annunciare il rebranding dell’evento” – ha infatti dichiarato il presidente della Compagnia del Trullo. “Proprio partendo dalla proiezione al futuro e da pubblici sempre più attenti ed esigenti, la nuova identità dell’evento principe dell’autunno pugliese porta il brand in una dimensione moderna, caricandola anche di richiami iconici legati al territorio tutti da intercettare”. A firmare il progetto l’Agenzia Variabile, con sede a Firenze e Mola di Bari.