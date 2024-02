Bari, caos in via Caldarola per i divieti di transito: “Enormi disagi”

Amara sorpresa in occasione del rientro dalle vacanze di Carnevale per le famiglie degli alunni che frequentano le scuole situate a Bari nelle vicinanze di via Caldarola. La strada, infatti, è impegnata in lavori di posa in opera di cavi a media tensione nel tratto compreso tra ponte Padre Pio e via Aristosseno.

L’intervento prevede una serie di divieti di transito fino al 28 febbraio su via Caldarola, dal ponte Padre Pio a via Aristosseno, su via Aristosseno da via Viterbo a via Caldarola. “Via Caldarola – denuncia Sergio Rotondo, rappresentante dei genitori – è un’arteria di particolare importanza per la città di Bari in quanto collega il centro con la parte meridionale della città convergendo il traffico proveniente dalla provincia del sud barese”.

Nella zona sono presenti n. 5 scuole (l’Istituto Madre Clelia Merloni, Scuola dell’Infanzia Statale L. Ranieri, l’Asilo Nido Japigia, l’Istituto Tecnico Economico e Linguistico Giulio Cesare e la Scuola Primaria San Francesco) oltre la sede della Bari Multiservizi S.p.A., il mercato Santa Chiara e la Parrocchia di San Francesco d’Assisi.

I genitori degli alunni delle scuole lamentano il disagio già dovuto alla realizzazione del recente mercato Santa Chiara senza un adeguamento della viabilità e delle zone di sosta: il “parcheggio green” in via Peucetia nelle vicinanze del mercato da mesi tanto proclamato è ancora in fase di realizzazione.

Le famiglie riscontrano le maggiori difficoltà in via Viterbo e via Merloni, strade a corsia unica, dove insistono le scuole e la parrocchia interessate dal traffico deviato oltre che dai preesistenti mezzi pesanti della Bari Multiservizi S.p.A. e dei mercatali.

“Chiediamo – conclude Rotondo – una migliore programmazione. I lavori straordinari nelle vicinanze di edifici scolastici devono essere calendarizzati in periodo di sospensione delle attività didattiche, ad esempio, a ridosso delle vacanze pasquali ovvero, ancor meglio, nel periodo estivo”.