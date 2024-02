Bari, le Frecce tricolori scelgono Trani: nessun evento per San Nicola

Le frecce tricolori non omaggeranno il Santo patrono di Bari quest’anno. Le esibizioni acrobatiche dei Top Gun italiani partiranno il 21 marzo e prevedono dodici appuntamenti con una tappa fissata per il 12 maggio a Trani. Le frecce, ad anni alterni, sono sempre state accolte con grande entusiasmo dai baresi in uno dei tre giorni dedicati al Santo di Myra. Quest’anno invece mancheranno all’appuntamento.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, ma che è comunemente conosciuta come le Frecce Tricolori, è la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell’Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l’addestramento all’acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti; ha sede operativa presso l’aeroporto di Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia.

Con dieci aerei (dal 1982 utilizzano come velivolo gli Aermacchi MB.339 A/PAN MLU), di cui nove in formazione e uno solista, sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo, e il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie della durata di circa mezz’ora, le ha rese famose e riconosciute come una delle migliori pattuglie aeree acrobatiche a livello internazionale, compiendo esibizioni tutto l’anno.