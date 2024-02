Bari, nuove case popolari di San Girolamo: “Al via la progettazione”

C’è una speranza per il cantiere infinito delle case popolari a San Girolamo. Qui i lavori dovevano concludersi nel 2017 ma una serie di vicissitudini ha portato a trasformare quello che doveva essere l’edificio con nuovi alloggi in uno “scheletro di mattoni”. Ma dall’Arca Puglia arriva una speranza. E’ stata affidata e completata la progettazione necessaria per concludere i lavori. A mancare sono “solo” i soldi, per i quali l’Arca ha presentato un progetto per accedere ai Fondi di coesione.

Progetto che riguarda non solo il completamento degli alloggi popolari, ma anche una riqualificazione complessiva dell’intera area con la ristrutturazione degli alloggi attuali popolari che non saranno più abbattuti ma destinati ad housing sociale.

Nel nuovo edificio sorgerebbero quindi 106 alloggi popolari, 10 in più rispetto a quelli attualmente esistenti nei vicini palazzi. Con l’arrivo dei fondi di Coesione, il progetto (che ha subito un incremento notevole nei costi) potrà quindi essere completato.