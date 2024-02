Bari Vecchia amata anche d’inverno. Per i turisti è “un luogo magico”

Bari vecchia ha letteralmente incantato i turisti nel corso dell’estate. E lo continua a fare anche nei mesi invernali. Si è meritata aggettivi quali “elegante”, “pulita” e “deliziosa”. Per alcuni si tratta di un “luogo magico”, per altri di un “gioiello”. Ma questi sono solo alcuni dei modi che chi arriva in città sceglie per descrivere su Tripadvisor il centro storico della città di Bari.

È anche interessante vedere come tutti i visitatori, una volta visitato il borgo antico di Bari, sperano di ritornarci al più presto. Le recensioni sono per lo più tutte positive (non solo quelle relative al periodo estivo) e si fa fatica ad individuare chi a Bari vecchia non ha trascorso dei momenti piacevoli. Ma non sono solo le strade, il cibo e i profumi del borgo ad essere ammirate, ma fanno breccia nel cuore dei turisti anche i residenti della città vecchia. Nel quartiere antico poi alcuni turisti dicono di essersi sentiti “al sicuro”.

Per Corrado, ad esempio, che ha visitato Bari a gennaio, il borgo antico “è una bella scoperta”. E scrive: “Il cuore della città vecchia è ricco di vicoli e vicoletti, piazzette e tanta gente. La via delle signore che fanno le orecchiette, la fortezza, la chiesa di San Nicola, con tutta la sua storia e la sua unione di popoli e religioni. Solo passeggiando attraverso questo borgo si può capirne la vera bellezza”.

Per Monica, che ha soggiornato a Bari a dicembre, la città vecchia è un “luogo ben tenuto. Un gioiello. Un dedalo di stradine, la pietra chiara che caratterizza tutto e illumina. Un luogo magico”.

“La città vecchia è da visitare in ogni suo vicolo – racconta invece Gianni – dove inebriarsi tra i suoi profumi ed antichi splendori. La gente del posto è affabile e gentile con tutti i numerosissimi turisti. Le chiese romaniche sono il simbolo di questa città bellissima”.