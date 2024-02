Hacker russi pro-trattori attaccano 20 siti italiani, due sono down

Dei circa 20 siti italiani indicati come colpiti dagli hacker filorussi Noname057(16) solo in 2 – quelli di Siena Mobilità e Sinfomar, piattaforma che gestisce il traffico nel porto di Trieste – risultano al momento non raggiungibili. Agenzia per la cybersicurezza nazionale e Polizia postale stanno operando per supportare le aziende interessate a ripristinare le funzionalità impattate dall’attacco.