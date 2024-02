Incidente sulla Putignano-Alberobello, tre feriti

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente stradale che si consumano sulla Putignano-Alberobello. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 di Putignano- Turi e Castellana i feriti tutti in Codice Rosso trasferiti al Policlinico, al Di Miulli e al San Giacomo di Monopoli. Per i rilievi sono intervenute due pattuglie della Polizia locale di Castellana Grotte i carabinieri per la viabilità oltre all’Anas del compartimento di Bari. A quanto si è appeso, il furgone si stava immettendo sulla statale mentre sopraggiungeva da Alberobello verso Putignano un’auto, chi era alla guida ha frenato senza poter evitare l’impatto finendo a sua volta in un fondo agricolo. Sarà compito degli Agenti di Polizia Locale stabilire l’esattezza della causa di questo sinistro.