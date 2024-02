Mapei apre stabilimento a Bari: 70 i nuovi dipendenti

Mapei, leader nella produzione di prodotti chimici per l’edilizia, amplia la propria presenza In Italia acquisendo un terreno di 20.000 metri quadri nella zona industriale tra Bari e Modugno, in via delle Magnolie (acquisito dalla famiglia Scianatico), dove sorgerà un nuovo stabilimento destinato alla produzione dei suoi principali prodotti, dalle colle per la posa della ceramica alle malte, dagli additivi alle pitture. Dopo Robbiano di Mediglia (MI), dove si trova il più grande stabilimento del gruppo, e Latina, l’azienda sceglie il capoluogo pugliese per l’apertura del suo primo impianto al Sud. Un investimento che conferma la volontà di Mapei di crescere anche in Italia, rafforzando la propria presenza sul territorio nazionale. Il nuovo impianto impiegherà, almeno all’inizio, circa 70 dipendenti, destinati ad aumentare nel tempo.

“Nel corso degli anni abbiamo continuato a credere in noi stessi e a investire per rinnovare gli impianti esistenti e acquisirne di nuovi, in modo da rispondere alle esigenze dei mercati locali – dichiara Marco Squinzi, amministratore delegato Mapei –. L’apertura di un nuovo stabilimento a Bari ci permette di crescere e diventare più forti nel nostro Paese, con una presenza produttiva anche nel Mezzogiorno dove sono in corso o in programmazione numerosi interventi infrastrutturali e residenziali ai quali speriamo di contribuire con la qualità e innovazione dei nostri prodotti”.

“Siamo un Gruppo solido, con lo sguardo rivolto sempre al futuro – aggiunge Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei – guidato da una strategia bilanciata di crescita organica e tramite acquisizioni. Oggi Mapei è riconosciuta nel mondo come esempio di impresa moderna, con un’offerta di soluzioni diversificate e innovative, nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza delle persone. Siamo ben felici di portare queste competenze anche nel nuovo stabilimento che sorgerà a Bari, per contribuire alla crescita delle persone e allo sviluppo del territorio”.