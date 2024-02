Tragedia nel Lazio, uomo uccide madre e sorella della ex

Un uomo ha ucciso a Cisterna di Latina la madre e la sorella della ex fidanzata. Quest’ultima, invece, è riuscita a scappare. Il duplice omicidio, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto al culmine di una lite tra l’uomo e la sua ragazza: la madre e la sorella di quest’ultima hanno tentato di fermare l’uomo, che le ha uccise.

I corpi delle due, secondo le prime informazioni, sono stati trovati in un’abitazione del quartiere San Valentino. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il 118. L’uomo sospettato del duplice omicidio sarebbe stato fermato a Latina dagli agenti della squadra Mobile della Questura.

Aggiornamento. L’uomo, Cristian Sodano, non accettava la fine della relazione con Desyrée Amato, di 22 anni.

Secondo una prima ricostruzione, nel pomeriggio il militare è arrivato nella villetta della ex immersa nelle campagne e lì è cominciato il litigio davanti alle altre due donne, che probabilmente sono intervenute per difendere la 22enne. Poi l’uomo ha aperto il fuoco uccidendo Renée Amato, di 19 anni, e la madre Nicoletta Zomparelli, di 49 anni. Desyrée ha cominciato a correre rifugiandosi in bagno e chiudendosi dall’interno.

A quel punto si è allontanato mentre al loro arrivo nell’abitazione le forze dell’ordine hanno trovato i corpi delle due donne con la giovane sopravvissuta nascosta in un angolo sotto choc.