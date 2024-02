Bari, disagi al poliambulatorio di Santo Spirito: “Servizi nel caos”

Continue interruzioni all’energia elettrica, sportelli chiusi o in funzione in maniera ridotta, con lunghe file di attesa, ma non solo. Anche problemi con il pagamento Pos. Sono solo alcuni dei disagi che stanno vivendo in questi giorni i residenti del Municipio 5, in particolare di Santo Spirito, in merito alla situazione del poliambulatorio del quartiere. Lo segnala Michele Picaro, consigliere regionale della Puglia e presidente provinciale Fratelli d’Italia di Bari rassicurando i cittadini sul fatto che nei prossimi giorni la situazione sarà ripristinata.

“Succede a Santo Spirito (quartiere di Bari a Nord), ma la situazione che si vive, da qualche giorno ormai, al Poliambulatorio della ASL è da terzo mondo – scrive Picaro in una nota – dopo continue segnalazioni e sollecitazioni oggi il direttore generale della ASL, Sanguedolce, mi ha assicurato che entro domani i servizi saranno ripristinati. Da venerdì scorso, infatti, le prenotazioni al CUP sono diventate un incubo: lunghe interruzioni di energia elettrica, sportelli chiusi o in funzione solo uno con file kilometriche di attesa, pagamento POS impedito (per cui o si hanno contanti o la fila diventa anche inutile). Il tutto senza che la cittadinanza sia stata avvertita e quindi con pazienti e familiari che da venerdì fanno avanti e dietro nella speranza che il servizio venga ripristinato (le foto allegate sono più che eloquenti). Questa nota serve non solo a rassicurare i cittadini di Santo Spirito che da domani tutto tornerà alla normalità, ma serve anche per monito al Direttore Generale, vigileremo sull’impegno preso” – conclude.

Foto Facebook