Bari, gli rubano bici pieghevole sul treno: “Occhi aperti”

Sale sul treno diretto a Bari, posiziona la sua bici sulla rastrelliera e quando è pronto a scendere, non la trova più. È accaduto ad un cittadino pugliese, sul treno Brindisi-Bari (4422). Quest’ultimo ha voluto allertare gli altri pendolari esortandoli a prestare attenzione. “Dopo 13 anni di treno ho subito un furto – scrive sui social in un gruppo dedicato ai pendolari – mi hanno rubato una bici pieghevole di Decatlhon tilt 500 blu dalla rastrelliera. Occhi aperti”. Sul fatto, in seguito alla denuncia del cittadino, sono state avviate le indagini, al momento ancora in corso.

Foto repertorio