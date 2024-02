Bari, in tanti per la festa in largo Albicocca: “Vogliamoci bene”

Grande successo per l’iniziativa organizzata in largo Albicocca a Bari in occasione di San Valentino. Dopo il successo degli scorsi anni, anche quest’anno, il capoluogo pugliese si è infatti vestito a festa per i “Bari Love days”, un ricco programma di iniziative che ha previsto anche installazioni e celebrazioni nel giorno dedicato all’amore.

Tutti gli appuntamenti sono legati da un duplice filo conduttore, non solo l’amore, ma anche l’arte, declinata in ogni forma: dalla musica, alla fotografia, sino al cinema, ma anche pittura e arti digitali, luminarie comprese che, in questi giorni, stanno illuminando il centro cittadino. Il tutto animerà le piazze e le vie della città sino al 18 febbraio, giornata in cui è in programma LoveArt, un percorso di 28 “capolavori d’amore” tra via Argiro e via Sparano realizzato attraverso la rielaborazione di altrettante opere d’arte che hanno raccontato il sentimento dell’amore nella storia, dall’antica Grecia a oggi, definendone le evoluzioni nei diversi contesti socio – culturali.

Tanto atteso l’appuntamento in largo Albicocca, dove, anche oggi, a partire dalle 19, si è tenuto l’evento gratuito dedicato agli innamorati “L’amore Canta” dove i partecipanti hanno ballato e cantato al karaoke sulle note delle più belle canzoni d’amore. Tra i partecipanti era presente anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro. “La città in questi anni si è appropriata di luoghi e ha creato nuove tradizioni – ha detto Decaro – come questa, una tradizione che ormai si è consolidata, ci sono tante persone stasera che la tradizione della serata degli amori, perché non ci sono pregiudizi, ognuno di noi è libero di amare chi vuole, di volere bene a chi vuole. Siamo qui in armonia per passare una serata semplice per divertirci perché ho imparato in questi dieci anni in cui ho fatto il sindaco che una comunità è più forte e si sente più felice quando la comunità sta insieme e si tiene per mano, come stiamo facendo stasera. Vogliamoci bene tutti e vogliamo bene soprattutto alla nostra città. Auguri di San Valentino a tutti noi” – ha concluso.