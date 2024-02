Bari, mezzo perde carico: disagi al traffico in direzione Sud

Mezzo perde carico, disagi al traffico in direzione Sud (zona uscita Fiera del Levante). È accaduto poco fa, a Bari. Sul posto la Polizia Locale che consiglia, per chi è diretto in direzione Sud di imboccare la statale 16 in direzione Nord per poi effettuare inversione all’uscita Fesca/San Girolamo. Attualmente la strada è interdetta al traffico per via del carico, tra cui contenitori e olive che rendono pericoloso il transito. Saranno necessarie operazioni per il ripristino della carreggiata.