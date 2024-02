Donna ferita da proiettile vagante a Trani, aperta inchiesta

La Procura di Trani ha deciso di aprire un’inchiesta per fare chiarezza sul ferimento di una donna di 32 anni, originaria di Trinitapoli che nella notte tra venerdì e sabato è stata colpita alla gamba destra con un colpo di pistola sparato, secondo quanto emerso, nel corso di una lite accesa avvenuta nei pressi dell’ingresso di un locale situato in contrada Fontanelle, a Trani. L’inchiesta è per rissa aggravata e concorso in detenzione di arma da fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti dalla polizia di Stato e dal commissariato di Trani e dalla squadra mobile della questura di Andria, sono due i gruppi di persone coinvolti. Questi ultimi avrebbero iniziato a discutere in maniera molto animata fino a quando qualcuno, ancora in corso di identificazione, avrebbe sparato. Uno dei proiettili ha raggiunto accidentalmente la vittima che in quel momento si trovava con amici non coinvolti nella lite. I poliziotti hanno acquisito le immagini immortalate dalle videocamere di sorveglianza presenti in zona e ascoltato, inoltre, chi era presente nel corso della rissa. Sul fatto era intervenuto anche il primo cittadino di Trani, Amedeo Bottero.