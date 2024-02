E’ san Valentino e il ‘vicolo del bacio’ di Bari vecchia si illumina

Il vicolo di Santa Lucia conosciuto anche ‘vicolo del bacio’ si è illuminato in occasione della festa di san Valentino. E splenderà e rimarrà addobbato per tutto l’anno. “Quest’anno il giorno di San Valentino lo dedico proprio alla mia Bari, cuore pulsante e anima delle mie giornate – scrive infatti Lorenzo Leonett, presidente del Municipio I. “Sei bella Bari: sei storia, sei vita, sei famiglia, sei amicizia, sei amore incondizionato. Senza di te non sarei quello che sono, non avrei i miei affetti più cari, non conoscerei la fatica dei sacrifici che rendono gli obiettivi raggiunti meravigliosi.

Per l’occasione – continua Leonetti – grazie all’attenzione di Vito Leccese capo di gabinetto del comune di Bari, ci siamo fatti un regalo e vicolo di Santa Lucia in Barivecchia, riconosciuto come il vicolo del bacio, sarà illuminato e addobbato per tutto l’anno dalla creatività e professionalità di Paulicelli. Alla mia Bari e a tutti i baresi: buon San Valentino.