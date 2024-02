Milano Malpensa – Muscat, finestrino si rompe in volo dopo il decollo

Attimi di terrore su un Boeing 787-9 della Oman Air quando, dopo il decollo da Milano Malpensa, intorno alle 21:36 dell’08/02/2024, un finestrino della cabina si è incrinato. Il volo WY-144 era appena decollato da Milano verso Muscat (Oman), con arrivo previsto dopo 5 ore e 55 minuti, quando una crepa sul vetro della cabina di pilotaggio ha fatto temere il peggio per i piloti e i passeggeri. Se il vetro si fosse rotto infatti sarebbe venuta meno la pressurizzazione della cabina e tutti i presenti avrebbero rischiato la vita. Prontamente i piloti hanno effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Milano. L’atterraggio di emergenza è stato effettuato dopo una trentina di minuti di sorvolo su Milano, dopo che l’equipaggio ha interrotto la salita a 5000 piedi segnalando la rottura del parabrezza. Tutti i passeggeri stanno bene e l’operazione di atterraggio si è svolta in totale sicurezza anche se resta da capire il perché il vetro abbia ceduto, incrinandosi, forse a causa di uno sbalzo termico. L’aereo è rientrato a Milano per un atterraggio in sicurezza sulla pista 35R. L’aereo è ancora a terra a Milano 5 giorni dopo.