Timbrò cartellino in mutande, l’ex vigile sarà risarcito

L’ex agente della polizia municipale Alberto Muraglia, licenziato nel 2015 con l’accusa di assenteismo a margine dell’operazione ‘Stachanov’ della Guardia di Finanza, verrà risarcito dal Comune di Sanremo con oltre 227mila euro. L’uomo divenne noto alle cronache come il ‘vigile in mutande‘, dopo essere stato ripreso in un video mentre timbrava il cartellino per andare al lavoro senza pantaloni, appunto.

Dopo la revoca del licenziamento decisa dalla Corte di Appello lo scorso ottobre, il Comune è stato condannato a reintegrarlo sul posto di lavoro e a risarcirgli anche i danni. Secondo quanto ricostruisce il quotidiano Il Secolo XIX, la cifra che gli verrà versata a partire dal 2026 corrisponde a stipendi e contributi non versati ed è stata iscritta nella delibera di debito fuori bilancio esaminato dalla commissione finanza, la cui approvazione definitiva avverrà durante il prossimo consiglio comunale del 16 febbraio.