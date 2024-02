Un operaio di 51 anni, residente a Bitonto, nel Barese, è stato travolto da un’automobile guidata da un 78enne mentre erano in corso lavori sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto a Vazzola, in provincia di Treviso. L’operaio è attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Treviso. Ancora ignote le dinamiche dell’accaduto.

