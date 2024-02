Troppi furti ai Postamat in Puglia, Poste li blocca di notte

Troppi furti ai danni degli sportelli automatici di prelievo contanti tra Foggia, Barletta, Andria e Trani. Per questo motivo, Poste Italiane, ha deciso di chiudere gli Atm nelle ore notturne. In particolare, gli sportelli delle province in questione, non saranno operativi dalle 23.30 alle 6.30. “La decisione – spiega in una nota l’azienda – è stata presa per ragioni di sicurezza”, ma anche perché dallo scorso dicembre ad oggi sono stati moltissimi gli assalti compiuti nelle due province, furti che, spiega ancora l’azienda “provocano sempre più spesso ingenti danni non solo agli sportelli ma anche agli edifici che ospitano gli uffici postali. Sono più di 120 gli Atm delle province di Foggia e Bat dotati dei più moderni sistemi di protezione come macchiatori di banconote che rendono inutilizzabili i denari sottratti e casseforti certificate dai più alti livelli della normativa europea di riferimento. Inoltre – conclude l’azienda – la videoanalisi di ultima generazione permette di gestire in tempo reale, attraverso gli operatori delle Security Room di Poste Italiane – attive 24 ore su 24 – ogni evento in corso e di segnalarlo contemporanemante alle Forze dell’Ordine”.