Vetrine rosse e festa in piazza: a Bari è tempo di San Valentino

Anche a Bari è tempo di festeggiare il giorno di San Valentino, chiamato anche festa degli innamorati. Una giornata dedicato all’amore romantico che si celebra il 14 febbraio di ogni anno. Già da tempo le vetrine dei negozi sono addobbate a festa: grandi cuori rossi, orsacchiotti e tanti fiori rendono più romantica la città. Non solo. Illuminano di rosso le vie del centro due cuori giganti, uno rosso e uno argentino. Via Sparano si è trasformata così nella strada dell’amore grazie all’installazione, a prova di selfie. Per le strade di Bari vecchia alcuni grandi cuori rossi recitano romantiche poesie.

Per celebrare l’amore in tutte le sue espressioni dopo il successo delle scorse edizioni, tornano anche i “Bari Love days”, un programma di iniziative e installazioni che, in occasione della giornata di San Valentino.

Torna l’appuntamento aperto a tutti in largo Albicocca, la piazza di Bari vecchia consacrata all’amore: a partire dalle ore 19 “L’amore canta” con musica, balli e karaoke per una serata da condividere con chi si ama. All’evento parteciperà il sindaco Antonio Decaro.

Nella mattinata, invece, a partire dalle ore 11, alla presenza dell’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone, del presidente Francesco Sgherza e della direttrice Confartigianato UPSA Bari Angela Pacifico, in piazza Umberto, sarà inaugurato il “Puro cioccolato festival” – San Valentino edition, con i migliori maestri cioccolatieri italiani ed europei celebreranno la dolcezza del cioccolato e dell’arte pasticcera. Fino a domenica 18 febbraio i golosi di ogni età potranno assaporare una grande varietà di dolci al cioccolato e tanti tipi di cioccolata calda tra i venti stand allestiti all’aperto.

Il festival del cioccolato, organizzato da A.I.R.S. – Confartigianato con la collaborazione di Confartigianato Bari-Brindisi e il patrocinio del Comune di Bari, sostiene, in tutte le sue tappe, la lotta contro la violenza sulle donne con un simbolo, una grande scarpetta rossa di luci, per ricordare l’importanza di essere uniti nel contrastare questo devastante e dilagante fenomeno.

Tra le tante attività previste per celebrare le giornate dedicate all’amore ci sarà la possibilità per le coppie che, nel giorno di San Valentino, visiteranno l’esposizione digitale Art Revolution allestita nell’ex Mercato del Pesce, di accedervi acquistando un solo biglietto d’ingresso. mentre la mostra “Elliott Erwitt Icons”, in corso al teatro Margherita, omaggerà tutte le coppie di uno speciale sconto sul biglietto di ingresso al prezzo di 14 euro. In più, con l’acquisto del catalogo di mostra, si avrà diritto a uno sconto del 50% sul costo della stampa di California Kiss, foto divenuta simbolo, in tutto il mondo, dell’amore senza tempo.

Fino a domenica prossima, 18 febbraio, prosegue LoveArt, l’installazione tra via Argiro e via Sparano che propone la rielaborazione di 28 “capolavori d’amore” che hanno raccontato il sentimento dell’amore nella storia, dall’antica Grecia a oggi, definendone le evoluzioni nei diversi contesti socio-culturali.

Restano anche le luci d’artista in piazza Umberto e sul lungomare di Crollalanza, la proiezione di una pioggia di cuori sulla facciata dell’ex Mercato del Pesce e le luminarie a forma di cuore installate dalla ditta Paulicelli sull’isolato della chiesa di San Ferdinando in via Sparano.