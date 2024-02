Musica e danza, la Puglia pronta ad accogliere Godon

Farà tappa anche in Puglia sabato 17/2 il tour in Italia di Gérard Godon, fisarmonicista, compositore e danzatore francese, uno dei mostri sacri del panorama europeo di musiche e danze trad e neotrad che, al Rigenera Laboratorio Urbano di Palo del Colle (Ba), dalle 18,00 alle 20,30 terrà uno stage di Mazurka francese e alle 21 un concerto a ballo. E’ una iniziativa del BiB Balfolk coordinato da Mina Morrelli che, tramite Facebook fa sapere: “In tanti avete chiesto di partecipare a questo evento di Gérard Godon, unico in Puglia. Ma i posti per lo stage di mazurka sono terminati. Ora è possibile mettersi in lista d’attesa. È invece ancora possibile partecipare al concerto, ma è essenziale prenotare. Chi si era prenotato per lo stage e/o per il concerto, ma non può più partecipare, cortesemente invii un messaggio whatsapp al 340.9668112, in modo da lasciare spazio ad altri appassionati di balfolk”.

Ma chi è Gérard Godon che nel suo tour italiano suonerà a Torino, Piacenza, Roma, Bari e Ancona?

Gérard Godon, fisarmonicista, ballerino e insegnante di danze, in particolare mazurke, valzer, scottish, da 30 anni protagonista dei principali festival europei di balfolk, fondatore con Eric Thézé dei Parasol, creatore di alcune danze tra cui lo “scottish impari”, protagonista del film “Le Gran Bal” di Laetitia Carton, premiato al festival di Cannes a maggio del 2018.

Nel corso dello stage che terrà a Palo e rivolto sia a chi muove i primi passi sia a chi è ormai ben rodato ma vorrà scoprire trucchi e consigli di un vero maestro, verrà trattata in modo completo la mazurka francese. A seguire il concerto con Gérard Godon sarà un’immersione completa nella tradizione del balfolk, un’occasione da non perdere: dal circolo circasso alla chapelloise, dalla bourrée al valse asimmetrico, dalla mazurka allo scottish impari.

Per maggiori info sulle attività del BiB Balfolk finalizzato alla diffusione della conoscenza e della pratica delle danze tradizionali dell’Europa occidentale di coppia, di cerchio e in catena:

infotel: 3409668112