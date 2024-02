Bari dice addio ad un’altra storica attività: chiude Dimensione Donna

Ha aperto mezzo secolo fa in piazza Umberto. Ma il degrado, i furti, la crisi hanno portato Teresa Liberti, proprietaria di Dimensione Donna, in piazza Umberto a chiudere. Nel fine settimana inizierà la svendita per la liquidazione totale. “Purtroppo non abbiamo altra scelta – spiega la commerciante – siamo stanchi e la zona è diventata invivibile. E gli ultimi episodi di furto ci hanno letteralmente danneggiato. Non possiamo andare più avanti”.

Un’altra attività storica dice addio quindi alla città di Bari. Un altro pezzo di storia che chiude a causa della crisi e delle condizioni in cui versano alcune zone della città. Come piazza Umberto diventata ormai invivibile a detta di commercianti e residenti: tra risse, spaccio e sporcizia.