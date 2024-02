Bari, dopo quasi due mesi addio alle luminarie di Natale

Dopo quasi due mesi Bari dice addio alle luminarie natalizie in via Sparano, via Argiro e via Manzoni. In corso i lavori di rimozione anche delle installazioni luminose, come i due angeli all’ingresso di via Sparano con corso Vittorio Emanuele. Il Comune aveva deciso di lasciare le luminarie fino a San Valentino, soprattutto per “accompagnare” lo shopping durante i saldi. Rimossi anche i cuori di San Valentino.