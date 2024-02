Bari, le nuove recinzioni “aprono” l’ex Rossani alla città

Il parco della caserma Rossani si apre su corso Benedetto Croce. Si sono conclusi i lavori per le nuove recinzioni del parco. Il vecchio muro di confine è stato in parte abbattuto per “aprire” il parco alla città. “Questa è una grande vittoria dei cittadini – ha detto il sindaco Antonio Decaro – che in questi anni si sono battuti per questo parco e per l’apertura di questo luogo. Oggi chi attraversa quella strada non vedrà mai più un muro ma un parco”.

All’interno proseguono i lavori per la realizzazione della nuova sede dell’Accademia delle Belle Arti, mentre aprirà nelle prossime settimane il Polo bibliotecario della Regione. Entro l’estate inizieranno infine i lavori per la realizzazione di un parcheggio interrato e della nuova piazza d’Arti.