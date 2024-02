Bari, Leccese incontra i cittadini: “Sarò candidato se il Pd lo vorrà”

Vito Leccese ha incontrato i cittadini per spiegare le “ragioni della candidatura” a sindaco. L’incontro, organizzato dalla lista civica Progetto Bari, si è tenuto negli spazi di Portineria 21, in via Cairoli 127. In tanti, tra curiosi e simpatizzanti, per conoscere meglio “da vicino” Leccese che, probabilmente, così come ha sottolineato lo stesso, “se il Pd lo vorrà”, sarà il prossimo candidato sindaco alle comunali di Bari.

“Attendo le indicazioni del tavolo come un soldatino – ha dichiarato Leccese, spiegando le motivazioni dell’incontro – ovviamente sono onoratissimo che il più grande partito della coalizione progressista civica e ambientalista abbia inteso conferirmi questo incarico. Voglio ringraziare il Pd e i tre autorevoli candidati che avevano dato la disponibilità, con il loro passo indietro il Pd è riuscito a fare sintesi su una candidatura unitaria seppur di un non iscritto al partito democratico. Rispetterò la volontà del tavolo, se mi dovessero chiedere di fare un passo indietro, non avrò difficoltà a farlo. Non mi sono autocandidato, mi hanno richiesto una disponibilità e ho deciso di darla per il grande amore che nutro per la città di Bari e anche perché sono stato protagonista degli ultimi vent’anni di questa esperienza politica amministrativa, continuo a servire le forze politiche che compongono questo largo schieramento” – ha concluso dichiarandosi “aperto e disponibile” nel rimettersi alle decisioni del Partito Democratico e intervenendo poi su Laforgia.