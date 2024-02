Capannoni adibiti a coffee shop e allo spaccio, sequestri nel Foggiano

La polizia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Foggia di 38 immobili abusivi realizzati nel quartiere san Bernardino di San Severo (Foggia). Si tratta di nuova serie di fabbricati costruiti su suolo pubblico in assenza dei prescritti titoli autorizzativi e senza agibilità. Le indagini coordinate dalla procura hanno permesso di accertare una trasformazione urbanistica dell’area con una concreta alterazione della originaria destinazione d’uso occupando, di fatto, spazi pubblici per fini privati che potevano essere destinati a strade e marciapiedi o aree di pubblica utilità. Il provvedimento, eseguito con l’ausilio della polizia locale, scaturisce da un’attività investigativa che vede indagate numerose persone per i reati di occupazione abusiva e abuso edilizio. Le attività di indagine – spiegano gli investigatori – seguono il filone d’inchiesta delle operazioni denominate Troy e Troy 2, portate a termine nei mesi scorsi dalla polizia con il sequestro di 125 manufatti abusivi e numerosi arresti per spaccio di sostanze stupefacenti nel rione san Bernardino. I manufatti abusivi erano utilizzati anche come zone di spaccio e coffee shop per il consumo della droga.