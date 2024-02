Collegamento treno-aeroporto Bari: oltre 685mila passeggeri

Anche il 2023 si è chiuso con numeri da record per il servizio di collegamento ferroviario passante per l’aeroporto Internazionale Karol Wojtyla di Bari, operato da Ferrotramviaria S.p.A., migliorando ulteriormente l’ottimo dato registrato nel 2022. Infatti, con un trend sempre in costante crescita, + 52,76% nell’ultimo triennio, e con oltre 685.000 viaggiatori che nell’anno passato hanno utilizzato il collegamento ferroviario “per” e “da” l’Aeroporto di Bari, si è superato di oltre il 6% il record di 643.953 viaggiatori del 2022.

“Un traguardo – si legge in una nota – quello dell’anno 2023, decisamente importante e reso possibile grazie anche alla forte collaborazione e all’ampia offerta di collegamenti messi a disposizione da Aeroporti di Puglia Spa. Un anno non a caso anche per loro con numeri record con l’aeroporto di Bari che ha superato il già storico traguardo del 2022: 270.000 passeggeri in più, tra arrivi e partenze, che hanno permesso allo scalo di toccare quota 6.461.179 passeggeri. Di questi 3.129.024 si riferiscono alla linea internazionale, in crescita del + 19% rispetto al dato globale dell’anno precedente. Senza sottovalutare il dato complessivo di 9.680.017 passeggeri nel 2023, considerando anche gli altri scali pugliesi. Inoltre, nella piena attuazione degli importanti obiettivi europei per la promozione della mobilità sostenibile e della crescita della percentuale di share intermodale, la modalità di trasporto treno+aereo ha evidenziato, con valori in costante crescita ogni anno, che il 10,60% dei viaggiatori ha utilizzato il treno come mezzo di collegamento per e da lo scalo aeroportuale barese. Importante sottolineare il forte contributo fornito dall’accordo commerciale sottoscritto con Trenitalia, che consente di acquistare direttamente sui loro canali di vendita soluzioni di viaggio combinate per raggiungere l’aeroporto da tutti i centri serviti della Puglia”.