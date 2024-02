Inchiesta su Covid, Barone (M5S): “Unico obiettivo infangare Conte”

“La creazione della commissione d’inchiesta sul Covid sembra avere un unico scopo: gettare fango su una gestione, quella del governo guidato dal presidente Giuseppe Conte, che ha affrontato una delle crisi più dure dal dopoguerra con estrema dedizione e senso di responsabilità. Stiamo assistendo a un tentativo palese di distorcere la realtà storica di un periodo che ha segnato le vite di tantissime famiglie italiane”. Lo scrive su facebook l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone (M5s). “Condivido pienamente la linea di Conte – aggiunge – e condanno fermamente questo provvedimento, che appare come un tentativo di sfruttare il dolore e la sofferenza vissuti dagli italiani per mera campagna elettorale denigratoria. Non possiamo permettere che la politica giochi con la memoria collettiva e con il lutto nazionale per fini partitici”.