Uno spazio giallo per i bambini nel carcere di Foggia

Sarà inaugurata il 20 febbraio la nuova struttura adibita a spazio giallo per i bambini figli di detenuti nel carcere di Foggia. Il progetto, sostenuto da Enel Cuore, la onlus del gruppo Enel attiva al fianco delle realtà che intervengono a tutela dei bisogni di chi vive in condizioni di fragilità e di disagio sociale sarà a disposizione dei minorenni che entrano ogni giorno nel carcere di Foggia per incontrare il proprio genitore. La realizzazione del nuovo modulo riservato allo spazio giallo permetterà di accogliere in un ambiente più ampio e adeguato i bambini che entrano in Istituto nella delicata fase di attesa che precede l’incontro con il genitore detenuto.

Si tratta – spiegano dall’associazione bambinisenzasbarre – di un progetto architettonico ideato e costruito ad hoc che espande lo Spazio Giallo configurando un’estesa area d’accoglienza per i minorenni, un segnale di forte attenzione del sistema penitenziario nei confronti dell’infanzia che incontra il carcere. Dal 20 febbraio, gli operatori di Lavori In Corso Aps, referente territoriale di Bambinisenzasbarre e partner di rete che opera in Puglia, potranno accogliere i bambini in uno spazio rinnovato, ampliato e a loro dedicato dove prepararsi all’incontro con il genitore, intercettarne i bisogni e attivare prese in carico del nucleo familiare con focus primario sul bambino.

(foto freepik)