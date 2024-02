Bari, bando case popolari: “Inopportuno vicino alle elezioni”

“Ottocento cittadini in attesa di una casa erano ancora in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ora, invece, la Ripartizione Patrimonio chiede loro di ripresentare la domanda, per ricollocarsi in una nuova graduatoria e ripartire da zero. Come si spiega la decisione di pubblicare un nuovo bando che costringerà chi era già nella graduatoria 2018 a presentare una nuova domanda?”. La denuncia è del direttivo di Forza Italia Bari.

“Non vorremmo che la risposta siano le imminenti elezioni comunali. Perché il caso ha voluto che dopo la graduatoria del 2018, arrivata poco prima delle elezioni del 2019, anche quella del 2024 arrivi puntuale a poche settimane dal voto – continua la nota – Il Direttivo di Forza Italia Bari, insieme ai tanti cittadini interessati, auspica precise spiegazioni e motivazioni della scelta politica compiuta. E torna a chiedere all’amministrazione comunale di chiudere la sua esperienza amministrativa nel rispetto dell’Istituzione che ha guidato pro tempore, limitandosi nel “semestre bianco” in cui siamo da tempo entrati a ultimare e concludere gli atti amministrativi già perfezionati e a gestire l’ordinario, per non condizionare la campagna elettorale. Diversamente Forza Italia continuerà a denunciare politicamente e se necessario anche davanti alla Corte dei Conti eventuali abusi, tra cui nomine e contributi erogati last minute”.