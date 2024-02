Bari, chiude la scuola nel Quartierino: monta la protesta

Monta la protesta nel Quartierino con l’avvio anche di una raccolta firme contro le continue nuove costruzioni che stanno prendendo il posto di punti di riferimento nel quartiere. È successo per il Barium ed ora toccherà anche all’asilo nido privato “Il Girotondo”.

“Benchè dotato di suoli destinati a servizi, nel giro di un anno il Quartierino si è visto assalire da palazzi, ville e borghi deprivandolo anche di quelle poche strutture e contenitori culturali storici – si legge in un comunicato – Parliamo del teatro Barium. E adesso anche dell’unica Scuola d’infanzia, paritaria e ultra trentennale in via Martiri dAvola, che sarà spazzata via per fare spazio a palazzi di 7 piani”.

“Lo sleale cambio di destinazione d’uso – continua la nota – tradisce e peggiora la qualità della vita di genitori e bambini costretti a migrare verso altri quartieri per trovare scuole, centri per ragazzi, attività ludiche. Restituiteci ciò che ci avete tolto e che continuate a toglierci”.