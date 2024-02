Bari, con il Suv distrugge 13 auto in sosta nella notte

Sarebbero 13 le auto distrutte da un suv questa notte a San Pasquale. La denuncia è di uno dei proprietari delle auto danneggiate che ha pubblicato anche un video sui social. “Un fenomeno è riuscito a schiantarsi sull’auto mentre era parcheggiata distruggendo ruota, specchietto e fiancata, per poi ovviamente andare via facendo finta di nulla – si legge nella denuncia – Stamattina controlliamo le telecamere con i carabinieri e scopriamo che il fuoriclasse guidava un suv, e non si è schiantato solo sulla mia auto, ma nella notte tra mercoledì e giovedì è riuscito a danneggiare ben 13 auto. Ovviamente non solo non ha lasciato neanche un bigliettino, ma nelle ore successive si vede una simpatica signora che meticolosamente passa e toglie dai parabrezza i biglietti che altri avevano lasciato per avvisare dell’accaduto i proprietari delle auto”.