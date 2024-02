Bari-Feralpisalò, Iachini: “Non possiamo guardarci indietro”

Dopo la convincente prestazione contro il Lecco, il Bari è alla ricerca del ‘bis’ per allungare il filotto di vittorie e avvicinarsi alla zona playoff. Per riuscirci, i biancorossi guidati da mister Iachini, dovranno superare l’ostacolo Feralpisalò, penultima in graduatoria.

Bari – Feralpisalò, gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato di serie B, si giocherà domani, sabato 17 febbraio con fischio d’inizio alle ore 14.

L’avversario – La Feralpisalò è una società calcistica italiana, fondata nel 2009, che rappresenta le città di Salò (dove ha sede) e Lonato del Garda, entrambe in provincia di Brescia. Nella stagione 2022-2023 ha colto il maggior successo della propria storia, vincendo il girone A della Serie C e ottenendo così per la prima volta il diritto a partecipare alla Serie B.

La squadra nasce a seguito della fusione tra due club preesistenti: l’A.C. Salò Valsabbia (nata nel 1985 con il nome di A.C. Salò Benaco) e l’A.C. Feralpi Lonato di Lonato del Garda (nata nel 1963 con il nome di Pejo Lonato). Quest’ultima fu rinominata dieci anni dopo a seguito dell’acquisizione da parte del gruppo Feralpi (attivo nel settore siderurgico), che ha poi supervisionato l’unione tra i due club e ne ha finanziato la progressiva crescita

I precedenti tra Feralpisalò e Bari sono soltanto 3. Due risalgono ai playoff di serie c della stagione 2020/21. Il primo confronto è del 23 maggio 2021: la gara terminò 1-0 per i lombardi grazie ad una rete di Tulli. La sfida di ritorno si disputò invece il 26 maggio allo stadio ‘San Nicola’ e finì 0-0. I biancorossi vennero eliminati dalla competizione. Il terzo precedente riguarda la gara d’andata della stagione in corso e si concluse con un pirotecnico 3-3.

Questi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie: Giuseppe Greco, Simone Benedetti, Luca Siligardi, Emanuele Suagher, Mattia Montini e Michele Rinaldi.

Ex del match saranno: Vittorio Parigini, Luca Ceppitelli e Michele Camporese nella Feralpisalò, oltre ad Alessandro Gazzi, allenatore in seconda del club lombardo.

A proposito di tecnici, ecco come il mister del Bari, Beppe Iachini, ha presentato la gara: “Abbiamo lavorato su alcune alternative di modulo, ma i moduli dipendono dalle caratteristiche dei calciatori che sono a disposizione: la nostra squadra può interpretare bene alcuni di essi, ma per farlo ci vorrà tempo e lavoro. Non ho la bacchetta magica. I ragazzi stanno dando disponibilità, ma abbiamo ancora margini di crescita. Quando sono arrivato sentivo parlare di play-out, dobbiamo invertire questa tendenza il più in fretta possibile. Obiettivo? Ne riparliamo ad aprile, ma vogliamo arrivare più in alto possibile e non possiamo guardarci indietro”.

Circa i singoli: “Maiello e Menez vanno riportati subito dentro la partita facendoli giocare senza correre rischi di infortuni. Puscas deve crescere e ritrovare la miglior condizione”.

Sul prossimo avversario: “E’ tra le squadre più in forma del campionato. Abbinano giocatori di esperienza a giovani. Ci vorrà una grande partita a livello tattico”.

In casa Feralpisalò, ha parlato l’allenatore Marco Zaffaroni, queste le parole in conferenza riprese da Mediagol.it: “Tre partite e zero sconfitte per me contro il Bari? Ci auguriamo di mantenere questa tradizione, ma sappiamo di affrontare una squadra importante in uno stadio importante, che sta ritrovando gente ed entusiasmo. Hanno disputato un’ottima partita contro il Lecco, servirà quindi mettere in campo una prestazione di alto livello per uscire dal San Nicola con un risultato positivo, soprattutto perché sappiamo poco del Bari di Iachini, hanno giocato una sola partita, e questo complica un pochino le cose. Però conosciamo la squadra, i singoli, e quindi dovremmo stare attenti, commettendo meno errori possibile“.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI: Brenno, Dorval, Vicari, Di Cesare, Ricci, Maita, Benali, Edjouma, Menez, Puscas, Kallon All.: Iachini.

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Balestrero, Ceppitelli, Martella, Bergonzi, Kourfalidis, Zennaro, Di Molfetta, Felici, Compagnon, La Mantia. All.: Zaffaroni.

Arbitrerà la gara il signor Alberto Santoro della sezione di Messina. Gli assistenti saranno Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria e Ivan Catallo della sezione di Frosinone. Quarto ufficiale sarà Gabriele Sacchi della sezione di Macerata, mentre al VAR ci sarà Matteo Gariglio (Pinerolo), coadiuvato dall’ AVAR Oreste Muto (Torre Annunziata).