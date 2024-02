Per cause in corso di accertamento si è verificato un incidente sulla SS16 in direzione nord tra le uscite di San Pasquale e Carrassi. Veicoli incidentati e personale della Polizia Locale sul posto. Lunghe code e rallentamenti a partire dall’uscita 14 di via Caldarola. La polizia locale invita alla prudenza.

(foto repertorio)