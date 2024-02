Bari, la Stp avvia le selezioni per autisti di bus

La S.T.P. S.p.A. Bari, indice una selezione per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione di Operatori di Esercizio con la mansione di “conducente di autobus di linea e noleggio”. Le assunzioni avverranno con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, dando priorità, in quest’ultimo caso, alla possibilità di applicare il contratto di Apprendistato Professionalizzante ex artt. 44 e 47, comma 4, D. Lgs. n. 81/2015 ovvero, eventualmente, altra tipologia contrattuale ammessa dalle norme di legge e dal CCNL Autoferrotranvieri.

La partecipazione alla selezione, aperta a uomini e donne, è di tipo privato e non dà luogo ad alcun impegno all’assunzione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – La partecipazione alla selezione avverrà nel rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, nonché dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è aperta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto il 23° anno di età;

b) avere un’età non superiore al limite costituente per il collocamento a riposo;

essere in possesso del diploma di scuola media inferiore (o titolo equivalente qualora conseguito presso altro Stato UE, secondo la normativa vigente);

d) essere in possesso di patente D o D+E e carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone in corso di validità e senza limitazioni del numero di passeggeri e/o chilometri per la guida di veicoli in servizio di linea valide per l’Italia;

e) essere in possesso di cittadinanza italiana o essere soggetto appartenente alla U.E. o di diritto di cittadinanza come regolato dal D. Lgs. n. 40/2014 in attuazione della Direttiva 2011/98/UE, (DPR 394/1999 testo unico immigrazione 286/1998) con conoscenza della lingua italiana;

f) assenza di condanne anche non definitive ed applicazioni di pena ex art. 444 c.p.p. per delitti contro la pubblica amministrazione (Titolo II capo I, II e III artt. Da 314 c.p.p. a c.p. a 360 c.p.), per delitti contro l’amministrazione della giustizia (titolo III capo I e II art. da 361 a 391 c.p.), per i delitti di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. e per i delitti contro l’ordine pubblico (art. da 414 a 421 c.p.). Resta fermo il rispetto di specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente in materia;

g) non essere coinvolto in nessun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i;

h) disponibilità a lavorare su turni rotativi anche notturni e festivi in tutte le località e/o sedi servite dall’Azienda;

i) pieno godimento dei diritti civili e politici; per i cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi, godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, fatto salvo lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

j) non essere stato licenziato – negli ultimi 5 anni – per motivi disciplinari, o per giusta causa, destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, enti locali o aziende pubbliche o private di trasporto pubblico o di servizi accessori alla mobilità, anche se la risoluzione sia avvenuta attraverso un verbale di transazione/conciliazione;

k) per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

l) possesso di idoneità psico-fisica alla mansione specifica di operatore di esercizio, di cui al D.M. 88/99; m) buona conoscenza della lingua italiana;

La domanda sottoscritta dal concorrente dovrà essere inviata direttamente: – tramite posta elettronica certificata (pec), in formato pdf non modificabile, all’indirizzo pec: selezionipubblichestp@pec.stpspa.it; La domanda deve essere presentata, inderogabilmente, entro il 18.03.2024 ore 12:00 e recare come oggetto la dicitura: SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA DI IDONEI PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE CON QUALIFICA DI OPERATORE DI ESERCIZIO (autista di autobus di linea e noleggio).

Sarà redatta una graduatoria in seguito all’espletamento di prove di preselezione, di guida e colloqui.