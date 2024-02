Bari, lavori sulla statale 16: una corsia sarà chiusa per 20 giorni

Aggiornamento: “Le lavorazioni che interesseranno il tratto tra gli svincoli di Caldarola e Japigia (dal km 807,600 al km 808,300) della SS16 “Adriatica” a Bari, sono state rinviate. La data di avvio dei cantieri sarà comunicata dopo la riunione(COV) che si terrà in Prefettura a Bari, mercoledì 21 febbraio 2024″.

Proseguono i lavori di riqualificazione della statale 16 volti a migliorare l’itinerario Bari-Brindisi-Lecce. Per questa ragione, a partire dal 19 febbraio e sino all’8 marzo, per consentire i lavori, sono previste modifiche provvisorie alla circolazione. In particolare, per consentire le migliorie e la riqualificazione del tratto saranno necessarie modifiche temporanee alla viabilità, lungo la SS16 “Adriatica”, in corrispondenza del territorio comunale di Bari.

Più nel dettaglio, a partire da lunedì 19 febbraio, in entrambe le direzioni di marcia, sarà attivo un restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso nel tratto compreso tra il km 807,600 al km 808,300. L’utenza veicolare potrà usufruire della corsia di marcia libera dalle lavorazioni con divieto di sorpasso e un limite di velocità massima di 50km/h.

Foto repertorio