Bari, Lidl apre in via Capruzzi e aggiusta i marciapiedi

In vista dell’apertura della terza sede della Lidl a Bari (in via Capruzzi), la multinazionale ha chiesto e ottenuto dalla giunta di poter provvedere alla manutenzione dei marciapiedi adiacenti la nuova attività.

Il progetto prevede nel dettaglio la manutenzione ordinaria del marciapiede ad angolo tra via Giulio Petroni e via Capruzzi con l’eliminazione degli elementi ammalorati e l’ampliamento del marciapiede (prolungamento bulb-out) ad angolo tra via Devitofrancesco e strada privata Licio Carri, compreso anche il rifacimento dei cordoli e degli scivoli, l’inserimento di rampe per disabili, l’adeguamento della segnaletica.