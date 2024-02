Bari, minaccia con coltello commerciante: “Abbiamo paura”

Da giorni girovaga nel rione Libertà, in particolare in zona via Napoli e via Tommaso Fiore, entrando nei bidoni dell’immondizia o farneticando per strada. Oggi però, allontanato da un commerciante, ha tirato fuori un coltello, per poi andarsene quando sono stati chiamati i carabinieri. “Sappiamo che è una persona che ha problemi – ci raccontano i residenti – però è una situazione che bisogna tenere sotto controllo. Perché quel coltello ci ha spaventato. Abbiamo fatto la segnalazione anche ai servizi di Igiene mentale, speriamo che qualcuno lo aiuti”.