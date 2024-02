Casarano, due studenti aggrediti da branco fuori da una scuola

Due studenti di 15 anni sarebbero stati circondati e picchiati da un gruppo di coetanei all’uscita di scuola a Casarano, in provincia di Lecce. Secondo una prima ricostruzione, il fatto sarebbe avvenuto ieri nei pressi dell’istituto tecnico di Casarano. Un gruppo di giovanissimi, composto da almeno sette persone, avrebbe cominciato ad infastidire uno dei due ragazzi. L’altro sarebbe intervenuto in sua difesa e a quel punto i due sarebbero stati circondati e aggrediti con calci e pugni. Gli aggressori sono poi fuggiti. I due sono stati soccorsi con un’ambulanza del 118 e medicati al pronto soccorso per contusioni e qualche ferita al volto. Sull’accaduto indagano i carabinieri.