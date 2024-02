Emiliano: “Il dopo di me? Decaro possibile candidato”

“Io ho la fortuna di avere tirato su tanti ragazzi in gamba, uno di questi potrebbe essere il sindaco di Bari” Antonio Decaro di cui, “siccome lo hanno fatto fuori dalla possibilità di ricandidarsi a sindaco per la terza volta, mi dispiacerebbe ostacolare la naturale evoluzione”. Lo ha detto il governatore della Puglia, Michele Emiliano a Un giorno da pecora su Radio 1 rispondendo alla domanda se fosse intenzionato a ricandidarsi per la terza volta alla guida della Regione Puglia. “In teoria – ha proseguito – sarei ricandidabile anche oggi. Se capissi che la mia candidatura fosse necessaria mi ricandiderei”.