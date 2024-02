“La noia” vince Sanremo ma non è il brano più ascoltato

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Tuta Gold” – Mahmood

Qualche giorno prima dell’inizio del tanto atteso Festival di Sanremo ci eravamo soffermati sul fatto che, spesso, la vittoria non fosse effettivamente presagio di successo dei brani presenti nella kermesse musicale.

Diversi sono infatti stati gli esempi nel tempo di brani non vincitori ma comunque vincitori, e possiamo già dire che questo è accaduto anche quest’anno.

Tra le polemiche e i fischi nella “lotta” al primo posto tra Geolier e Angelina, ne è uscita vincitrice quest’ultima. Una ragazza giovanissima, talentuosa, capace di emozionare il pubblico con la sua voce ma anche con la sua storia legata a quella del padre Mango.

“La noia” è stato quindi proclamato brano vincitore della 74^ edizione del Festival di Sanremo, ma è davvero il brano ad oggi più ascoltato?

La risposta è no! A pochi giorni dalla fine del grande evento, il vero vincitore sembra essere Mahmood con “Tuta gold”.

Sesto in classifica all’Ariston ma primo nella classifica Spotify oltre che il più trasmesso in radio. Questo vuol dire che il suo brano ha conquistato non solo il pubblico italiano ma quello internazionale. La sua presenza sul podio della classifica ancora una volta dimostra la sua influenza su quello che è il panorama musicale contemporaneo.

“Tuta gold” con il suo balletto e la sua gestualità, risuona quotidianamente nelle nostre menti. Ma quale è il significato del testo? Come afferma lo stesso artista, “il protagonista è un ragazzo che inizia a guardarsi indietro, che ripensa alla sua vita fino a quel momento”. Una vita di periferia, caratterizzata da amicizie e legami profondi e allo stesso tempo, anche conoscenze sbagliate, come gli spacciatori e più in generale il mondo della droga.

“Tuta gold” è un brano che va ascoltato e riascoltato attentamente per scoprirne tutte le varie sfaccettature, e il ritmo coinvolgente e ritmato rende questo ascolto sicuramente piacevole.

Ad oggi in generale i brani di Sanremo hanno superato i 100 milioni di ascolti, registrando quasi il 30% in più rispetto alla passata edizione.

