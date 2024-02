Bari, nel Municipio 2 “montagnetta” sull’asfalto: “Uno scempio”

“Sono qui questa mattina in viale Papa Giovanni XXIII per segnalare per l’ennesima volta una discrepanza tra le parole del sindaco Antonio Decaro e i fatti. Hanno da poco fatto i lavori, ma l’asfalto non è stato livellato in maniera adeguata”. Lo ha detto Onofrio De Giglio, coordinatore Municipio 2 per Fratelli d’Italia riferendosi in particolare ai lavori di rifacimento dell’asfalto a cura di Aqp, oggetto di polemiche da parte del sindaco in un video pubblicato sui social poche settimane fa relative però a operazioni riguardanti il centro cittadino.

“Un mesetto fa il sindaco ha convocato i responsabili di questo scempio che siamo abituati purtroppo a vedere nella nostra città – ha proseguito De Giglio – è stato fatto un ripristino giorni fa dall’acquedotto pugliese, così come mi attestano i cittadini del Municipio, per una tubazione nuova. Come potete vedere – prosegue allegando video e foto – l’asfalto non è stato livellato in maniera adeguata. Quello che mi chiedo, siccome qui ci sono anche le scuole quindi passano ragazzi, anziani, macchine, monopattini e biciclette: come è possibile che nelle periferie non si vede mai un suo appello forte per evitare questa anomalia? Così come è stato fatto dal sindaco per il centro cittadino? Chiedo a nome di tutti i cittadini del Municipio 2 che il sindaco Decaro richiami all’appello i gestori di questo scempio. Immediatamente. Non è normale lasciare l’asfalto in questa maniera. Non si può neanche attraversare, ci sono 4 o 5 centimetri di montagnetta. Una situazione pietosa. Chi ha eseguito questi lavori si deve vergognare” – ha concluso.