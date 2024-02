Bari, nuovo asfalto a Japigia: “Possibili disagi, siate pazienti”

Hanno preso il via da alcuni giorni i lavori riguardanti la bitumazione delle strade del quartiere Japigia, con particolare attenzione alla parte storica del quartiere. Lo rende noto il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti. I lavori, in particolare, interesseranno le strade viale Archimede; via Peucetia; via Enrico Nannei; via Carmelo Borgo Pisani; via Capitano Romolo Ferorelli; via Delle Forze Armate; via Archita; via Medaglie d’oro; via Peucetia; via Pantaleo Carabellese; via Colonnello Lore D’Avanzo; via Caldarola; via Daunia.

“In questi ultimi Japigia, come tante altre strade del municipio 1, sono oggetto di tanti interventi di rifacimento strade – ha detto Leonetti – in questi mesi abbiamo asfaltato circa il 70% delle strade del quartiere, creando non pochi disagi. Per questo vi chiedo ancora un po’ di pazienza e collaborazione in modo da affrontare con serenità eventuali disagi alla circolazione stradale, tra poche settimane tutto sarà più bello” – ha concluso.