Monopoli, in giro con pistola carica e droga: arrestato 22enne

Detenzione, porto abusivo di arma comune da sparo, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con queste accuse, un 22enne Barese, censurato, è stato arrestato in flagranza di reato dal i carabinieri di Monopoli nel corso di alcuni controlli effettuati nei pressi delle discoteche del territorio.

In particolare, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Monopoli, nel corso di un recente controllo svolto proprio nei pressi di una nota discoteca del comune, hanno notato il giovane che, alla vista dei militari, tentava di fuggire lungo le vie cittadine. Prontamente inseguito, è stato bloccato subito dopo essersi disfatto – lanciandole sotto un’autovettura – di una pistola e di una busta, poi recuperate e sequestrate dai militari dell’Arma. La pistola, cal. 7,65, carica e perfettamente funzionante, è risultata oggetto di furto. La busta, invece, conteneva circa 15 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 11 grammi di marijuana, tutto suddiviso in dosi e verosimilmente pronto per la cessione al dettaglio. L’A.G., informata delle risultanze investigative, ha disposto la detenzione presso la Casa Circondarle di Bari. All’esito dell’udienza di convalida è stata confermata la custodia cautelare in carcere per l’indagato.