Omicidio 23enne Molfetta, vittima colpita a collo e torace

Emergono i primi dettagli in merito all’omicidio del 23enne di Molfetta, Dario De Gennaro, assassinato giovedì pomeriggio. Il corpo del giovane è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri, venerdì, dopo che il presunto assassino, il 29enne Onofrio De Pasquale, si è recato dai carabinieri confessando il delitto. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia, disposta dalla Procura di Trani, mentre l’incarico per l’effettuazione degli esami sarà conferita lunedì prossimo, con ogni probabilità a Sara Sablone, medico dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte sino ad ora, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una discussione legata, presumibilmente, a traffici illeciti, avvenuta tra i due nell’appartamento del presunto omicida, nel quartiere Immacolata della città. Il corpo del 23enne, colpito a collo e torace, è stato ritrovato riverso sul pavimento dell’immobile dove attualmente sono in corso lavori di ristrutturazione. “De Pasquale – ha dichiarato all’ansa Dario Iurlaro, l’avvocato che assieme al legale Giacomo Piepoli si occupa di difendere il 29enne – è completamente sconvolto e turbato per quanto accaduto. Sta collaborando con gli inquirenti fornendo informazioni utili alla ricostruzione dell’accaduto. Ha risposto a tutte le domande in sede di interrogatorio. Ora aspettiamo l’evolversi delle indagini” – ha concluso. (Fonte Ansa)

